Bevingade orden myntades inte av Spacey

Fråga: ”I filmen ’The Usual Suspects’ säger rollfiguren Verbal Kint, som spelas av Kevin Spacey, något som har blivit bevingat: ”The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he did not exist.” Var det något som regissören eller manusförfattaren hittade på, eller har citatet längre anor än så?”

Svar: ”The Usual Suspects”, som på svenska heter ”De misstänkta”, gick upp på biograferna 1995. Handlingen går i korthet ut på att fem kriminella arresteras och tussas ihop med varandra utan att någon egentligen förstår varför. Efter ett tag bestämmer de sig för att göra en gemensam kupp. Senare visar det sig att både de och polisen manipuleras av det onda supergeniet Keyser Söze, som spelar rollen av djävulen – den onda makt som ingen tror på men som just därför kan agera tämligen ostört. Nyckelrepliken är mycket riktigt ”The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he did not exist”.