Betydligt fler vill tävla i Melodifestivalen

2771 bidrag har skickats in till Melodifestivalen 2018. Arkivbild. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT

Enligt Melodifestivalens tävlingsproducent Christer Björkman beror ökningen dels på ett aktivt arbete med att lock nya aktörer till tävlingen. men också att intresset för att medverka i Melodifestivalen helt enkelt är fortsatt stort.

Nästa steg i processen är att sortera bort de låtar som inte följer tävlingens regelverk.

– Det som händer nu är att vi sitter ett gäng på redaktionen och manglar igenom allt. Vi gör ingen bedömning och tycker ingenting utan släpper igenom allt som en korrekt komposition och som har en viss verkshöjd. Efter den gallringen brukar det vara ungefär 1 000 låtar som juryn sätter tänderna i, säger Björkman till TT.

Det färdiga starfältet kommer att bestå av 28 bidrag.

En som redan är klar för Melodifestivalen är Stiko Per Larsson, som vann musiktävlingen "P4 nästa" i augusti och därmed erbjöds en plats i nästa års festival.

Årets tävling vanns av Robin Bengtsson med bidraget "I can't go on". I Eurovision Song Contest hamnade han på en femte plats.

Fakta: Inskickade bidrag sedan 2010 2010: 2 860 bidrag

2011: 3 832 bidrag

2012: 3 485 bidrag

2013: 2 549 bidrag

2014: 2 628 bidrag

2015: 2 177 bidrag

2016: 2 450 bidrag

2017: 2 478 bidrag

2018: 2 771 bidrag

Källa: SVT