I centrum Foto: Laurent Cipriani

The space for the centre may seem smaller; but the need for it is ever bigger.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Så skriver Tony Blair i en intressant text om det brittiska Brexit-dilemmat.

Utrymmet för centrum må tyckas vara minde, men behovet för centrum är än större.

Annons X

Brittiska medier ägnar idag stor uppmärksamhet åt Blairs synpunkter.

Men min fundering idag är att frågan om politikens centrum och dess roll inte bara handlar om brittisk Brexit-debatt utan handlar om något som är relevant i många länder.

Ett skäl till all uppmärksamhet kring president Macron är givetvis att han gestaltar om inte en långsiktig seger för centrum så ett hopp därom.

I SvD idag intervjuas advokaten Viktor Banke om sin bok ”Andrum” (som jag ännu inte läst).

I SvD-intervjun lyfts två andrum. Dels Stefan Löfvens utspel den 6 september 2015 på Medborgarplatsen om vikten av att ge flyktingar andrum och fristad i Sverige. Sedan dröjde det inte länge innan allt handlade om att ge Sverige, svenska myndigheter och svenskarna andrum från inflödet av flyktingar och migranter.

Här fanns en debatt där centrum kom att saknas. Först var det ena rätt, sedan var det andra rätt. Men däremellan fanns inget.

Jag tror, som jag skrivit, att konsekvenserna av det som hände 2015 kommer att kräva stora insatser under lång tid, kommer att vara centralt i svensk politik.

Men det betyder ju inte att man kan acceptera en polariserad debatt, att man nu skulle kunna bortse både från asylrätt och från det faktum att de som kommit och kommer att komma till Sverige från andra länder verkligen inte bara utgör problem.

Att nu helt glömma bort positiva sidor av dessa nya svenskars insatser vore verkligen ett svek som skulle innebära att bara svartmålarnas bild blev relevant.

Det finns ett centrum även i denna debatt.