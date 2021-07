Bob Odenkirk, huvudrollsinnehavaren i ”Better call Saul”, har lagts in på sjukhus efter att han på tisdagen kollapsade under en inspelning av den hyllade tv-serien i New Mexico. Det bekräftar Variety.

Det är fortfarande inte känt varför han kollapsade eller hur han mår. Enligt Variety blev Bob Odenkirk upphämtad av ambulans sedan anställda på inspelningsplatsen larmat.