Besviken Cooper glad för svenskduon

Victor Hedman får beröm från Kanadas förbundskapten. Foto: Janerik Henriksson/TT

Det var i slutet av presskonferensen – efter straffdramatiken och 1–2-förlusten i VM-finalen i Köln – som Kanadas förbundskapten fick frågan.

Hur var det att ställas mot två av dina spelare som du har i Tampa Bay?

Jon Cooper skojade först till och sade att han bara hoppades att Victor Hedman och Anton Stålman inte skulle skada sig.

Sedan blev han tyst ett par sekunder, samlade sig och blev något allvarligare.

– Jag har haft dem i 82 matcher plus några till. Jag vet hur mycket de betyder för vårt lag men om jag för en stund får lämna den här situationen och radera all besvikelse som jag känner just nu, sade han och fortsatte.

– Vid handskakningen såg jag hur glada de var. De var en så stor del av deras lag och jag är verkligen glad för deras skull. Om jag ska förlora mot några så är det dem.

Victor Hedman:

– Vi känner varandra oerhört bra. Vi har jobbat ihop under i stort sett hela året, sade han.

– Men nu var det en kväll som man representerade sitt land, och då var det mot varandra i 80 minuter, som det var den här gången. Men det var inte vi mot honom, det var Sverige mot Kanada – och det var otroligt skönt att vinna.

TT: Hur var det att vinna då?

– Det är helt sjukt. Det är svårt att beskriva. Man måste uppleva för att riktigt känna det. Det här är något som man har drömt om sedan man var liten, att få spela VM med Tre kronor och få vinna. Det är helt sjukt stort.

Som ny världsmästare hade 26-åringen en bestämd taktik för firandet. Han skulle ta rygg på medspelarna som vunnit tidigare (Joel Lundqvist, Alexander Edler, Oscar Lindberg, Nicklas Bäckström och Gabriel Landeskog).

– De som har vunnit förut får visa vägen, men till Stockholm ska vi. Vi ska hem med bucklan, sade Victor Hedman.