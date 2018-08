Foto: Tomas Oneborg

Spago

Betyg: 2 av 6

Det är många restauratörer som hakat på den italienska våg som sedan något år sköljer över Stockholm. Och kroggästerna tycks älska det, både på superhyllade L’Avventura och i matgallerian Eataly på Biblioteksgatan är det riktigt trångt.

Recension SvD Krogguiden bedömer anonymt restauranger utifrån mat, service och miljö.

Att, som Spago, ha en skylt med texten "Probably the best Italian in town" är kaxigt. Här på Götgatans krön låg tidigare kaféet Muggen, ett populärt ungdomshäng som gjordes om till restaurang och som nu alltså har blivit en italiensk krog. Namnet, Spago, är lånat av en ikonisk italiensk restaurang i Beverly Hills, Kalifornien, men utöver det finns inga likheter.

Foto: Tomas Oneborg

För hur mycket man än skriver om "äkta italienskt", "elegant och fokus på smak" och "fantastiska maträtter" så är det ingenting vi känner igen efter två besök.

Annons X

Det börjar med torrt bröd och slutar med trista efterrätter. Däremellan får vi förvisso några goda tuggor men inget som ger oss anledning att återvända.

Menyn är uppdelad på klassiskt italienskt vis med antipasti, primi (pasta och risotto), secondi (kött och fisk), contorni (tillbehör) samt dolce (dessert).

Charktallriken är fjuttig och både salami och prosciutto ser ut att komma från en platsförpackning á la Ica. Inte heller får vi någon presentation av vad vi serveras.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Carpaccio på oxfilé badar i kladdig citronmajonnäs – hur äkta italienskt är det? Inte alls.

När vi serveras rätten Spago med grått kalvkött och mörkgul fettuccine gör vi som det står på hemsidan och frågar "den kunniga personalen!" varför pastan nästan är orange till färgen? Vi får en förskräckt blick ned på tallriken. Svaret blir trevande: "Kan det vara … eh … tryffel?". Vi ber hen fråga i köket. Något svar kommer aldrig. På det hela taget verkar serveringspersonalen både ganska oengagerad och okunnig.

Gladare blir vi för den klassiska pastarätten Frutti di mare som serveras med skaldjur i chilistark tomatsås och är en av kvällens få höjdpunkter. Men så blir vi ledsna igen av en ricottafylld ravioli med salvia där just salviasmaken helt drunknar i grädden.

Foto: Tomas Oneborg

Ossobuco di vitello är en annan italiensk klassiker som här serveras med risotto. Riset har förvisso bra smak av saffran, även om något konstig kombination, men är på tok för fet och dessutom överkokt. Tack och lov är köttet fint.

Grillad havsabborre kommer med lite fänkål, och... inte mycket mer. En tam rätt, där fisken inte bär smaken och dessutom är överkokt.

När vi kommer till efterätterna slås vi av priserna, 65 kronor för en kula glass eller sorbet? Bättre då att ta sig neråt backen till Stikkinikki.

Vi sitter dock kvar och väljer tiramisu och en chokladmousse. Tiramisun kommer i en liten gammaldags syltburk och smakar bra även om det snålats på savoiardikex. Den hårda chokladmoussen som, lite märkligt, kombineras med en kula vaniljglass och lite sylt är däremot helt misslyckad. Vi äter glassen och lämnar resten.

Summa summarum: vår upplevelse är att detta inte är en restaurang som drivs av någon som älskar italiensk mat utan som snarare har räknat på hur mycket det går att tjäna på populära pastarätter för 200 kronor på ett av Stockholms tätaste promenad- och cykelstråk. "Probably the best Italian in town." Nej, skulle inte tro det.

Spago Öppet: Mån–tors 16–24, fre–lör 12–24, sön 12–23. Profil: Italiensk kvarterskrog. Typrätt: Spago, fettuccine med tryffel, kalvkött, spenat och parmesan (210 kr). Dryck: Fokus på italienska viner, men en ganska begränsad vinlista. Ett glas vin från 99 kr. En flaska från 380 kr. Boka bord: Nej. Vegetariskt: Ja, två förrätter, en pasta och en risotto. Noterat: Toabesöket är inte någon trevlig upplevelse. Det var allt för längesen någon var där och städade bort papper från golvet.

Spago