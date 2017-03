Besökte Vita huset – nu ställs krav på hans avgång

Devin Nunes, republikansk ordförande i representanthusets underrättelseutskott. Arkivbild. Foto: Andrew Harnik/AP

Devin Nunes leder utskottet som granskar kontakterna mellan Donald Trumps kampanjorganisation och Ryssland. Han har hamnat i blåsväder efter uppgifter om ett besök i Vita huset kvällen innan han antydde att Trumps medarbetare kan ha varit föremål för någon form av underrättelseaktivitet innan Trump tillträdde presidentposten.

Uttalandet i förra veckan skulle i så fall ge visst stöd Trumps anklagelser om att Trump Tower avlyssnats av förre presidenten Barack Obama.

Vid besöket i Vita huset ska Nunes ha träffat en källa som visade honom hemliga underrättelserapporter. Nunes talesman Jack Langer säger enligt The New York Times att mötet ägde rum i Vita huset för att utskottet ordförande skulle få ta del av hemligt material under säkra former. Men sådana lokaler finns även i kongressen, påpekar tidningen.

Nu kräver Chuck Schumer, demokraternas ledare i senaten, att Nunes lämnar ordförandeprosten i underrättelseutskottet.

– Ordförande Nunes missköter jobbet och verkar mer intresserad av att skydda presidenten än att söka sanningen, säger Schumer i ett tal i senaten.