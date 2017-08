Besöket i Texas – avgörande test av Trumps förmåga

USA:s president Donald Trump planerar att besöka det orkandrabbade Texas på tisdagen. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/TT

Bilderna från Texas är dramatiska och i många fall hjärtskärande: Människor som paddlar genom bostadsområden med några få tillhörigheter i famnen, rullstolsburna på ett äldreboende med vatten upp till midjan, små barn som klänger sig fast vid sina föräldrar.

Orkanen Harvey har hittills tagit minst tre liv och miljontals människor i och omkring USA:s fjärde största stad Houston kämpar mot det stigande vattnet. Räddningspersonal rapporteras jobba dygnet runt.

Även i president Trumps Vita huset är beredskapen hög, man är medveten om att man har ögonen på sig. Under helgen, då Trump och hans familj var på presidentlantstället Camp David, försågs journalister med information om det federala katastroftillstånd som utlysts och de två videokonferenser presidenten hållit med anledning av Harvey. Trump själv bidrog genom att twittra uppdateringar om stormen och hylla katastrofmyndigheten Femas chef Brock Long.

"Du gör ett toppenjobb – världen tittar på", skrev presidenten.

Hos många amerikaner väcker det minnen av president George W Bushs tidiga hyllande av den dåvarande Femachefen Michael Brown i samband med att orkanen Katrina lamslog New Orleans 2005. Hyllningen kom senare att användas emot Bush, när kritiken växte gentemot regeringen för inte ha satt in tillräckligt snabba och omfattande hjälpinsatser.

President Barack Obama däremot hyllades för sin respons efter ovädret Sandy som dånade in över New Jersey och New York 2012. New Jerseys republikanske guvernör Chris Christie, som senare blev presidentkandidat, kritiserades dock för att han jobbade tillsammans med och berömde demokraten Obama under katastrofinsatserna.

President Trump är med största sannolikt medveten om politiken i katastrofresponsen, att Harvey kan bli en avgörande test av hans förmåga att kanalisera hjälpinsatser och ena sina landsmän.

Efter månader av motgångar, bland annat i form av uteblivna sjukförsäkrings- och skattereformer samt ett i domstol flera gånger stoppat inreseförbud, har Trump de senaste veckorna kritiserats för sin respons efter våldsamheterna vid en högerextrem manifestation i Virginia. Trumps fördömande av "båda sidor" uppfattades av många som att han jämställde högerextrema med motdemonstranter, och hans maning till enande fick inte särskilt stor uppmärksamhet. Presidenten är i behov av att bilder på honom "in action" – helst med uppkavlade skjortärmar och tillsammans med lokala ledare – kablas ut över världen.

Orkanen Harvey har redan gjort Trump en tjänst genom att ta medieuppmärksamhet från hans kritiserade benådning av den kontroversielle Arizonasheriffen Joe Arpaio. När det gäller tisdagens Texasbesök är man från Vita husets sida varsam. Planerna är preliminära och kan ändras, heter det. Samtidigt som Trump vill möta drabbade och skåda katastrofen med egna ögon vill han sannolikt inte skapa logistiska problem för ett delstatssyre som just nu har händerna fulla.

Fakta: De värsta orkanerna i USA:s historia Följande oväder med efterföljande översvämningar har krävt många liv och orsakat stor ödeläggelse i USA:

1. Galvestonorkanen i Texas, i september 1900. Mellan 8 000 och 12 000 människor miste livet och skadorna uppskattades vara värda närmare 30 miljoner dollar.

2. Orkanen i södra Florida, i september 1928. Minst 2 500 drunknade i jätteöversvämningarna och över 1 700 bostäder förstördes.

3. Orkanen Katrina i Louisiana, i augusti 2005. Mer än 1 800 människor omkom. Bland annat översvämmades nära 80 procent av staden New Orleans. Skadorna för ett värde av 100 miljarder dollar, motsvarande 800 miljarder kronor, orsakades, enligt katastrofmyndigheten Fema.

4. Labour Dayorkanen i Florida, i september 1935. 408 människor dog i oväder och översvämningar, de flesta krigsveteraner från första världskriget som jobbade på ett byggprojekt på ögruppen Florida Keys.

5. Miamiorkanen i Florida, i september 1926. 372 människor uppskattas ha dött i stormen som orsakade skador för ett värde av 105 miljoner dollar. I de översvämningar som följde drunknade cirka 150 personer.

6. Superstormen Sandy i New Jersey och New York, i oktober 2012. 72 människor miste livet och 650 000 bostäder förstördes eller skadades. Skadornas värde uppskattades till 65 miljarder dollar.

7. Orkanen Andrew i Florida och Louisiana, i augusti 1992: Ett 40-tal människor miste livet och 127 000 bostäder förstördes. Skadorna uppskattades vara värda 26 miljarder dollar.

Källa: USA Today med flera.