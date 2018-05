Besök på världens vackraste vingård

Rippon Estate i Central Otago på nyzeeländska Sydön står bakom några av landets mest spännande viner. Foto: Johan Franco Cereceda

Flygresan är sannerligen inget för flygrädda. Det tvåmotoriga planet som kränger fram och tillbaka där varje kastvind får det att ändra riktning, tar ny sats och hamnar i rätt kurs. Piloten är van, jag ser honom från platsen där jag sitter, tre rader bakom honom. I Nya Zeeland har man inga säkerhetskontroller och dörren till cockpit står öppen. Welcome to New Zeeland, liksom, där alla lever i samförstånd. Eller?

Efter några veckors resande i landet med en befolkning på omkring fem miljoner människor och 30 miljoner får, invaggas man i ett lugn. För det är ett vänligt folk och lokalpressen avslöjar inte många brister i uppförandet. Well done, kiwis.

Men kanske är allt inte så lugnt och stilla som man får för sig. Inte om man som vinturist sladdar upp vid Rippons vineri i Central Otago och precis ska till att öppna bildörren.

– Stop! Don’t move! skriker en man som kommer rusande mot bilen.

– Skicka ut skorna genom bilrutan!

Ut, om än motvilligt, åker de italienska lågskorna inhandlade i Verona för några år sedan.

– Det är för skadeinsekterna. De sätter sig ofta på skorna, säger mannen som visar sig vara ägaren Nick Mills.

Skorna kommer tillbaka samma väg, nu rentvättade. Inga skadeinsekter ska få fäste i hans vingård, det är viktigt då hans vinstockar inte är resistenta mot vinlusen, vinets största fiende. Nick Mills ler och hoppas jag har haft en bra resa i hans älskade Nya Zeeland. Jag vänder mig om för att svara, men håller istället på att falla baklänges. Den utsikten, mot Lake Wanaka och hans vingård framför sjön och bergen bakom är nog den vackraste jag sett i vinväg.

Vindistriktet Central Otago på Sydön, med Georgetown, landets svar på svenska Åre, mitt i, har de senaste åren blivit berömt för sitt vin. Det är därför jag är här, hos Nick Mills på Rippon.

Han visar runt i vingården, pratar om sitt arv, hur viktigt det är att föra vidare vinkulturen till nästa generation. Han berättar också att han fått flera lukrativa anbud från byggmästare som vill rycka upp plantorna och istället bygga en all inclusive-resort.

Förvånad?

– Nej, men jag tycker att det är min plikt att odla vin här. Men också att berätta vår historia, att visa vikten av att respektera ursprung och vad förutsättningarna ger, förklarar han.

Vi sitter senare till bords i hans hus, fortfarande med den vidunderliga utsikten. Hans mamma, i trakten kallad Dame of Wanaka, för sin melodramatiska framtoning, har lagat maten och på något vis blir det här hans sätt att visa ett sammanhang, det viktigaste han har. Vinerna vi provar, en riesling här, en pinot noir där, uppvisar också en säregenhet, har ett uttryck som man bara hittar hos de vinproducenter som jobbar med passion, med en ohämmad kärlek till sin jord.

Romantiskt? You bet! Men så får det bli ibland. I synnerhet med den utsikten.