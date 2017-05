Beslut i Kevinfallet först i höst

SVT:s Dokument inifrån och Dagens Nyheter har undersökt Kevinfallet. Under SVT:s granskning framkommer det att bröderna känner sig orättvist utpekade, och att de inte själva minns händelsen som de anklagats för.

SVT tar del av förundersökningen och videoinspelningar som visar att pojkarna till viss del förhörts utan att föräldrarna eller någon annan vuxen funnits vid deras sida, och att det så kallade erkännandet inte finns inspelat.

Under granskningen framkommer även uppgifter om att bröderna kan ha haft alibi. En tioårig pojke som besökte brödernas familj under kvällen berättar i polisförhör att han varit med pojkarna utanför bostaden i Dottevik vid tidpunkten för när Kevin dödades.