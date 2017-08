Zlatan stannar i Manchester United. Foto: Nick Potts / AP

Ska Zlatan Ibrahimovic äntligen få vinna Champions League?

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Ja, möjligheten finns åtminstone sedan han skrivit på för ytterligare en säsong med Manchester United.

Om det var just det som fällde avgörande vet vi inte med säkerhet, men att United via segern i Europa League för ett par månader sedan tog plats i Champions League lär garanterat ha spelat in i Zlatans beslut att förlänga med den engelska storklubben.

Annons X

Det ska mycket till för att Manchester United går hela vägen i Champions League, men klubben har startat säsongen strålande och kan absolut blanda sig i titelkampen.

Det är rimligtvis sista chansen i så fall för Ibrahimovic (man ska i och för sig aldrig säga aldrig när det gäller honom) att vinna ”den där jävla Champions”.

Den 35-årige svenske stjärnanfallaren har aldrig gjort någon hemlighet att han spelar för att vinna titlar. Champions League är den han mest eftertraktar, men om den drömmen aldrig slår in vill han ta hem pokaler på andra håll.

Zlatan Ibrahimovic har med största säkerhet fått sänka sin lön rejält, men han har pengar så han klarar sig. Han drivs av att vinna titlar och inte minst – efter den svåra knäskadan – att sätta alla tvivlare på plats och visa att han kan komma tillbaka till absoluta världstoppen.

Rapporterna skvallrar om en häpnadsväckande snabb rehabilitering. Zlatan kan vara tillbaka redan i höst på fotbollsplanen, om han inte åker på några bakslag.

Hans fysik är unik. Men det är framför allt den mentala styrkan som gjort honom till den superstjärna han är.

Han triggas av motgångar och blir bara än mer beslutsam att lyckas när omständigheterna talar emot honom.

Att sätta tvivlare på plats genom matchavgörande insatser är det han älskar mest av allt.

José Mourinho och Ibrahimovic har en speciell relation. Naturligtvis vet Mourinho hur viktig Zlatan är för klubben med sin extrema vinnarmentalitet, både på träning, i matcher och inte minst som symbol i omklädningsrummet.

Zlatan har extremt höga krav både på sig själv och sin omgivning. Sådant uppskattar Mourinho som med Zlatan i truppen ”sätter nivån” för United att slåss i toppen av Premier League och lyckas i Champions League.

Romelu Lukaku, belgaren som hämtats från Everton till den här säsongen, har fått en drömstart i United som central anfallare. Men Ibrahimovic lär få en hel del speltid ändå – om han kommer tillbaka från skadan som planerat – under andra halvan av säsongen. Spelschemat är späckat och Ibrahimovic är givetvis perfekt som ”back-up” och komplement till Lukaku.

Zlatan gjorde 28 mål på 46 matcher förra säsongen i United och visade att han håller högsta klass även i Premier League. Att han spelar ytterligare en säsong i United är ett fantastiskt besked för alla fotbollsälskare. Och med tanke på hans unika drivkraft att lyckas, mot alla odds, skulle det inte förvåna om han spelar en avgörande roll i den röda tröjan under säsongen.

Till sist: fortsättningen i United sätter också igång tankarna om att Ibrahimovic möjligen också har VM om ett år i tankarna – om nu Sverige kvalar in. Men det är en senare fråga.