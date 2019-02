"Build that wall! Build that wall!" Det har inte spelat någon roll om kampanjmötena ägt rum före eller efter att fastighetsmagnaten från New York valdes till president. Att få publiken att ropa i takt och kräva en mur mot Mexiko för att hålla "våldtäktsmän, kriminella och terrorister" borta – som Trump gärna uttryckt det – har varit huvudnumret i presidentens strategi att entusiasmera sina kärnväljare.