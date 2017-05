Besjungen gasverksmur räddas

The Pogues sångare Shane MacGowan är en av dem som sjungit om gasverket i Salford. Arkivbild. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL

Ewan MacColl skrev låten "Dirty old town" 1949 om staden Salford nära Manchester i Storbritannien. Texten lyder "I met my love by the gas works wall, dreamed a dream by the old canal, kissed my girl by the factory wall, dirty old town, dirty old town."

Låten har sjungits in av flera andra artister, bland andra The Pogues och Rod Stewart.

Nu ska delar av det gamla gasverket som är med i låten rivas, men muren där MacColl sjunger att han kysser sin flickvän ska bevaras, skriver Manchester Evening News. Gasverkets metallställningar har utgjort en del av Salfords siluett i över 100 år.