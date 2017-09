”Besegra extremisterna genom att hylla demokratin”

Cas Mudde är en nederländsk statsvetare, inriktad på studier av politisk extremism och populism, för närvarande verksam vid University of Georgia, USA.

Mudde är medgrundare till organisationen European Consortium for Political Research, ECPR, och sitter i styrelsen för International Political Science Association, IPSA.

Han har även publicerat flera böcker och vetenskapliga artiklar, däribland ”The ideology of the extreme right”, ”Western democracies and the new extreme right challenge” och ”Populist radical right parties in Europe”. Han är aktuell med boken ”The far right in America”.