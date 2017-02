Ungerska Ildikó Enyedi fick Guldbjörnen på Berlins filmfestival på lördagskvällen. Foto: Berlins filmfestival

En ungersk slakteriromans tog hem Guldbjörnen i Berlin, men Aki Kaurismäki fick ett regipris för sin ”Ljus i natten”. Svenska Lie Hietalas ”Min homosyster” förärades med queerpriset The Teddy Award.

Det hade varit fullt möjligt att skriva så här:

Guldbjörnen i Berlin 2017 gick till en vit, manlig regissör i övre medelåldern – för att han förtjänade det.

Det stora hjärtat i Aki Kaurismäkis ”Ljus i natten”, berättelsen om mötet mellan en luttrad finsk handelsresande och en ung syrisk flykting, har redan lovsjungits på dessa sidor, för sin humor, sin humanism och sin potenta politiska kommentar.

Få verkar ha annat än i alla fall tyckt väldigt mycket om den. Bland årets 18 tävlingsfilmer var den en av två storfavoriter för toppriset.

Som gick till en annan vit och jämnårig regissör, men händelsevis en kvinna. För att hon förtjänade det.

Ungerska Ildikó Enyedi, en raffinerad, sparsmakad perfektionist, fick Guldkameran i Cannes 1989 för re idebuten ”Mitt 1900-tal”. Hennes nya film ”Testről és lélekről” eller ”Kropp och själ” som den förmodligen får heta vid sin svenska premiär i höst, är hennes första på nästan tio år. Mina ungerska kollegor var väldigt förväntansfulla inför detta. Vad har hon hittat på nu? Säkert blir det speciellt!

Speciellt blir det. När slakteriet där Endre jobbar som ekonomichef får en ny kvalitetskontrollant sjunker arbetstrivseln; människan är knappologiskt noggrann och på köpet skarpt osocial. Maria heter hon och har nog en kombination bokstäver i bagaget som hennes barnpsykolog (som hon fortfarande envisas med att gå till) aldrig helt lyckats klossa samman.

Som det kan gå i en högst apart – och högst njutbar – kärlekshistoria med den ena överraskande vändningen efter den andra så visar det sig att Maria och Endre drömmer likadant om nätterna. Exakt. ”Lite lustigt” tycker Endre. ”Lustigt, ja” svarar Maria utan att skratta. En dialog formerar sig aldrig så sakta.

Filmen är en fröjd att ta del av (och väldigt fint fotograferad). Den är knappast av politisk relevans, men säger nog en del om hur det är att vara människa i vår samtid. Den är helt säkert en underbar berättelse. ”Vi förälskade oss i denna historia” sa juryordförande Paul Verhoeven när han gav sitt finaste pris. Gott så. Mycket gott.

Kaurismäki, då? Jo, tack, han fick ett stort och hjärtligt regipris och en påminnelse om att han har inspirerat allas våra samveten. Aki såg mycket glad ut, i alla fall för att vara finsk.

I en i övrigt välavvägd spridning av belöningar gick juryns andrapris till fransk-senegalesiska ”Félicité” av Alain Gomis, en berättelse om en sångerska i Kinshasa. Skådespelarpriserna gick till koreanska Kim Minhee ”On the beach at night alone”, en historia om en skådespelerska med ett trassligt kärleksliv, och österrikiske Georg Friedrich för det tyska far och son-dramat ”Helle Nächte”. Manuspriset tillföll chilenska ”Una mujer fantástica” om den transsexuella Marina som mister sin livspartner och står ensam i världen. Alfred Bauer-priset ”för en film som öppnar nya perspektiv” gick till polska veteranen Agnieszka Hollands ekologiska thriller ”Spoor”. Alla har de varit väl värda filmupplevelser och flera av dem är redan på väg mot svenska biodukar.

På svensk front belönades Lia Hietalas finstämt eftertänksamma ”Min homosyster” som bästa kortfilm på The Teddy Award, Berlins – och världens – stora queerfilmpris.