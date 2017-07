Berggren spelade sin mammas favoritlåt

Henrik Berggren spelade på Panoramascenen under Bråvallafestivalens sista dag. Foto: Pontus Lundahl/TT

Före detta "Broder Daniel"-sångaren Henrik Berggren, som släppte sitt efterlängtade soloalbum i våras efter ett långt och mödosamt inspelningsarbete, öppnade sin spelning på Bråvallafestivalen med låten "Hold on to your dreams" till publikens jubel.

Under konserten delade Berggren bland annat med sig av en personlig historia. När han presenterade sin andra låt för spelningen, "You wore the crown; I played the clown", sade han:

– Tack så hemskt mycket, mina barn. Här kommer min mammas favoritlåt.