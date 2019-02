Berättelsen viktig för Bioware i "Anthem"

Det har tagit sex år för kanadensiska Bioware att gjuta liv i "Anthem" efter att man avslutat rymdsagan "Mass effect". Med rollspel som "Star wars"-spelet "Knights of the old republic", "Baldur's gate" och "Dragon age: Inquisition" har utvecklaren gjort sig känd för att ta berättelsen och rollfigurerna på stort allvar.

Och det var också en utmaning när arbetet med "Anthem" inleddes.