Henrik Berggren har kommit till del två av sin planerade trilogi, som under samlingsnamnet ”Landet utanför” berättar historien om andra världskrigets förlopp i fredsgläntan Sverige. Neutralt per definition, men neutralitet är ett paraply som slås upp av den ansvariga myndigheten i ett land som fått stå utanför konflikten. Under paraplyet pågår en tvådimensionell version av de krigförandes konflikt. Utan vapen, men inte heller ordstrider är harmlösa.

I samlingsregeringen som ledde landet 1939–45 fanns ministrar som inte var nazister men igenkorkat tyskvänliga. Som högermannen Bagge, justitieminister K G Westman från Bondeförbundet, redo att inskränka tryckfrihetens gränser i kränkta lägen. Och den flotte utrikesminister Günther, yrkesdiplomat. ”Kappvändare”, menade min förste historielärare, som en sommar på 50-talet slutat tvätta högerhanden efter att ha träffat sin hjälte Churchill på Rivieran.