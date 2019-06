Bensinupprorisk – då är det här en bil för dig

I slutet av 1970-talet kostade bensinen i Sverige strax under åtta kronor litern. Ungefär hälften så mycket som i dag. Marknadens hetaste småbil på den tiden hette VW Golf GTI. Den drog strax under litern per mil enligt dåtidens sätt att mäta. I verkligheten drog den betydligt mer.

Vår testbil VW T-Cross TSI drar under halvlitern per mil trots att den har fler hästkrafter. Men även den dricker i verkligheten mer. Enligt det nya tuffare mätsystemet WLTP behöver den 0,62 liter per mil. Men ändå kommer du ungefär dubbelt så långt med T-Cross som med dåtidens Golf GTI.