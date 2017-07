Annette Bening ny juryordförande för filmfestival

Annette Bening blir ny juryordförande för filmfestivalen i Venedig. Arkivbild. Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Den fyrfaldigt Oscarsnominerade skådespelaren Annette Bening blir ny juryordförande för Venedigs filmfestival, skriver Variety.

Bening är den första kvinnan att leda juryn på elva år och tar över posten efter regissören Sam Mendes. Enligt festivalens direktör Alberto Barbera var det dags att bryta mönstret av manliga ordföranden och bjuda in en "briljant", "begåvad" och "inspirerande kvinna" till juryn.

Bening nominerades till en Oscar senast 2011 för sin roll i "The kids are all right". Innan dess har hon varit nominerad för "The grifters", "American beauty" och "Being Julia"

"Det är en ära att bli tillfrågad att vara ordförande för juryn för årets filmfestival. Jag ser fram emot att se filmerna och jobba tillsammans med de andra jurymedlemmarna för att hylla årets bästa filmer från hela världen", säger Annette Bening enligt ett pressmeddelande.

Festivalen har på senare år blivit viktigare för galasäsongen. Flera Oscarsvinnande filmer som "La La Land", "Birdman" och "Spotlight" har valt Venedig för premiärvisning.

Venedigs filmfestival pågår mellan den 30 augusti och 9 september. Årets filmer presenteras den 27 juli.