Bengtsson tävlar inte på en månad

Stavhopparen Angelica Bengtsson stukade båda fötterna vid Diamond League-galan på Stockholms stadion. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT

Stavhopparen Angelica Bengtssons stukade fötter gör att hon ställer in sitt deltagande i två av tre planerade tävlingar innan VM i London i augusti.

– Vi har nu strukit tävlingarna i både Sollentuna (29 juni) och Göteborg (11 juli) så Karlstad GP (25 juli) blir min enda tävling före VM. Allt för att stukningarna ska läka på bästa sätt, säger Bengtsson till C More under sändningarna från lag-EM i Vasa.

23-åringen hoppade årsbästa 4,65 vid Diamond League-galan på Stockholms stadion förra helgen. Men stukade fötterna i samma tävling när hon hoppade på svenska rekordhöjden 4,75.

Hon planerade att hoppa i lag-EM, men ersattes av Michaela Meijer som på midsommardagen slutade femma på höjden 4,15.