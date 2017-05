Bengtsson mot ballader i semin

1. Sverige – Robin Bengtsson: "I can't go on"

(Från Sverige kan man inte rösta på Sverige)

2. Georgien – Tako Gatjetjiladze: "Keep the faith"

Telefonröster: 099-212 02

Sms-röster: 02 till 722 11

3. Australien – Isaiah Firebrace: "Don't come easy"

Telefonröster: 099-212 03

Sms-röster: 03 till 722 11

4. Albanien – Lindita: "World"

Telefonröster: 099-212 04

Sms-röster: 04 till 722 11

5. Belgien – Blanche: "City lights"

Telefonröster: 099-212 05

Sms-röster: 05 till 722 11

6. Montenegro – Slavko Kalezic: "Space"

Telefonröster: 099-212 06

Sms-röster: 06 till 722 11

7. Finland – Norma John: "Blackbird"

Telefonröster: 099-212 07

Sms-röster: 07 till 722 11

8. Azerbajdzjan – Dihaj: "Skeletons"

Telefonröster: 099-212 08

Sms-röster: 08 till 722 11

9. Portugal – Salvador Sobral: "Amar pelos dois"

Telefonröster: 099-212 09

Sms-röster: 09 till 722 11

10. Grekland – Demy: "This is love"

Telefonröster: 099-212 10

Sms-röster 10: till 722 11

11. Polen – Kasia Mos: "Flashlight"

Telefonröster: 099-212 11

Sms-röster: 11 till 722 11

12. Moldavien – Sunstroke Project: "Hey mamma!"

Telefonröster: 099-212 12

Sms-röster: 12 till 722 11

13. Island – Svala Björgvinsdóttir: "Paper"

Telefonröster: 099-212 13

Sms-röster: 13 till 722 11

14. Tjeckien – Martina Bárta: "My turn"

Telefonröster: 099-212 14

Sms-röster: 14 till 722 11

15. Cypern – Hovig: "Gravity"

Telefonröster: 099-212 15

Sms-röster: 15 till 722 11

16. Armenien – Artsvik: "Fly with me"

Telefonröster: 099-212 16

Sms-röster: 16 till 722 11

17. Slovenien – Omar Naber: "On my own"

Telefonröster: 099-212 17

Sms-röster: 17 till 722 11

18. Lettland – Triana Park: "Line"

Telefonröster: 099-212 18

Sms-röster: 18 till 722 11

Varje samtal och sms kostar 3:60 kronor.