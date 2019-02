Han står där så stilla på scenen, i svart trång klänning och ser på oss. Det dröjer innan han börjar tala, och då är det med hård, tillkämpad röst. Han säger att ingen får läsa det han skriver i sin bok, sin enda sanna samtalspartner.

Mattias Nordkvist kliver in i Victoria Benedictssons kropp och sinne, citerar henne och försöker synbarligen känna in sig i hennes livsvillkor, under 1800-talets andra hälft, i Hörby, i Skåne.