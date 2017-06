Bemanningsföretagens rutiner brister

Tre av fyra företag som hyr in bemanningsanställd personal har brister i arbetsmiljöarbetet, enligt Arbetsmiljöverket. Arkivbild. Foto: ANDERS WIKLUND/TT

Tre av fyra företag som hyr in bemanningsanställd personal har brister i arbetsmiljöarbetet, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. Bristerna handlar främst om att företagen saknar rutiner, eller att rutinerna inte följs.

Arbetsmiljöverket drar slutsatsen under en pågående granskning av företag i Sverige, där runt 650 arbetsplatser hittills har undersökts av de drygt 1 200 som ska besökas av myndighetens kontrollanter fram till slutet av 2017.

Omkring 76 000 personer jobbar som bemanningsanställda i Sverige. De är ofta unga, oerfarna och mer än var femte är född utomlands. Gruppen skadar sig oftare än genomsnittet – under åren 2011–2015 inträffade 13 olycksfall i arbetet per 1 000 anställda, jämfört med 7 per 1 000 anställda för samtliga branscher, enligt Arbetsmiljöverket.