Belarusier om protesterna: ”Helt unikt”

Även under lördagen har tusentals regimkritiker samlats till protester och de väntas tillta i styrka under helgen. Ett nytt inslag i protesterna är att anställda vid flera stora fabriker också inlett strejker, berättar Alesia Rudnik, analytiker på den Minskbaserade tankesmedjan Center for new ideas och ordförande för föreningen Sveriges belarusier.

– De åtta största fabrikerna har börjat strejka. Det är viktigt för att de som jobbar där brukar stödja Lukasjenko. Det är en intressant trend som aldrig skett förut, säger hon.