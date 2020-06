Belägringen drev svältande till kannibalism

Fråga: ”Är det sant att den ryska befolkningen i andra världskrigets Leningrad i många fall blev kannibaler för att överleva? Eller är det ännu en av de många skrönorna om människoätare i krigs- och svälttider?”

Dick Harrison: Tyvärr är det ingen skröna. Leningrad belägrades av tyskarna under två och ett halvt år, en av de längsta belägringarna i krigshistorien, och trots att ryssarna lyckades föra in förnödenheter via Ladoga var svälten utbredd. Omkring 1,5 miljoner människor avled, vartill kom åtskilliga dödsoffer bland de 1,4 miljoner – huvudsakligen kvinnor och barn – som evakuerades. Under vintern 1941–1942 var hungersnöden så extrem att dödstalen nådde summor på omkring 100 000 per månad.