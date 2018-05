”Bekämpa inbrotten med medborgarlöften”

Förra året polisanmäldes drygt 13 700 villainbrott i Sverige. Villainbrotten har ökat över tid, även om det skedde en viss nedgång mellan 2016 och 2017. Mellan 1996 och 2017 ökade villainbrotten med 52 procent. Under 00-talet polisanmäldes i snitt 10 700 villainbrott per år jämfört med 13 700 stycken under 10-talet.