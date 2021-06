Behöver vi mer avlyssning?

I kölvattnet av Operation Trojan Shield lyfts avlyssning som ett sätt att möta kriminaliteten. Hur står sig fördelarna mot riskerna? Jesper Sandström diskuterar med Erik Lakomaa, forskare vid Handelshögskolan, Johan Hedin och Johan Forssell, rättspolitiska talespersoner för Centerpartiet respektive Moderaterna. De två artiklar som Lakomaa hänvisar till i podden, länkas till här nedanför.

