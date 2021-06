Befarad sjuksköterskeflykt har hittills uteblivit

Sverige har gått igenom tre allvarliga smittovågor under loppet av 15 månader. Över en miljon svenskar har testats positivt för covid-19, 7 500 har intensivvårdats och 14 500 har avlidit. Timme efter timme har vårdpersonal stått i obekväm skyddsutrustning och gjort vad de kunnat för att rädda liv och lindra. Vårdförbundet har varnat för att pressen kan få sjuksköterskor att lämna vården. Men har de gjort det?

Alla regioner och vart och ett av akutsjukhusen i Region Stockholm har fått frågan om hur många sjuksköterskor som slutade under en period före pandemin, och under pandemin. Drygt hälften har svarat och trots den tunga tiden med många svårt sjuka i covid-19 ser majoriteten inte att fler sjuksköterskor har sagt upp sig under pandemin, än tidigare.