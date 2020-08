Bedrägeri ligger i landets DNA

Lewis skriver om denna krasch i ”The Big Short”, en bok som redogör för de obeskrivligt invecklade mekanismerna som bankerna skapade för att blåsa upp bostadsmarknaden i mitten av 00-talet och sedan för att tjäna pengar på husägarnas våldsamt stigande skulder, tills hela systemet oundvikligen föll samman. Lagar mot rovgirig utlåning hade avskaffats 2004, vilket innebar att bolån kunde beviljas till människor som aldrig skulle kunna betala dem; detta gjorde i sin tur poolen av potentiella husägare så gott som oändlig. Fastighetspriserna steg med så mycket som 80 procent på vissa håll. Folk finansierade sina bostäder med lån baserade på fastighetens värde som säkerhet, ett system som fungerade så länge priserna fortsatte gå upp, vilket de gjorde så länge folk fortsatte köpa. För att systemet skulle rulla på beviljades bolån hipp som happ: man kunde beviljas lån utan att lämna några ekonomiska underlag, gå igenom en kreditupplysning eller betala en kontantinsats. En typ av subprimelån kallades NINJA (no income, no job or assets), vilket stod för att låntagarna inte hade någon inkomst, något jobb eller några tillgångar. Finansbranschen dolde osäkerheten i detta arrangemang med obskyra villkor och instrument: så kallade CDO, skuldtorn som skulle täckas av avbetalningar på ”ruttna” lån, och syntetiska CDO, skuldtorn som skulle täckas av försäkringsersättningar på den ”ruttna” skulden. I ”The Big Short” säger en ung börsmäklare till Lewis: ”Ju mer vi undersökte vad en CDO faktiskt är, desto mer tänkte vi: Det här är bara så in i helvete galet. Det är bedrägeri. Det kanske inte går att bevisa i en domstol. Men det är bedrägeri.”