Beatrice Ask föreslås leda KU – tillfälligt

Beatrice Ask föreslås bli ny tillfällig ordförande i konstitutionsutskottet (KU). Det är Moderaternas riksdagsgrupp som föreslår att Ask, som i början av juni petades som rättspolitisk talesperson av partiledaren Anna Kinberg Batra, ska ta över medan den ordinarie ordföranden Andreas Norlén är föräldraledig under hösten.

Samtidigt föreslås Tomas Tobé som ny ordförande i justitieutskottet, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande.

Tobé fick, samtidigt som Ask, beskedet att han måste lämna posten som partisekreterare.