Beatles "Help" var Lennons rop på hjälp

Beatles klassiska låt "Help" speglade egentligen John Lennons verkliga mående. Det säger Paul McCartney i en intervju i The Sunday Times där han bland annat pratar om hur Beatlesmedlemmarna mådde dåligt i olika perioder under gruppens storhetstid.

– Det var många grejer vi var tvungna att ta oss igenom, och man pratade inte om psykisk ohälsa på den tiden. För fyra killar var det något man snarare skämtade om än tog på allvar. Och att skämta om det var samma sak som att gömma sig från det, säger han.