"Baywatch"-filmen floppar i USA

Dwayne Johnson och Zac Efron i en scen ur "Baywatch". Pressbild. Foto: Paramount Pictures/AP/TT

Den skulle hota nya "Pirates of the Caribbean" på biotronen. I stället går "Baywatch", med storstjärnorna Dwayne "The Rock" Johnson och Zac Efron i huvudrollerna, mot en rejäl flopp.

På den stora biomarknaden i USA landade filmens bruttointäkter "bara" på motsvarande 49 miljoner kronor i fredags. Samtidigt drog "Pirates of the Caribbean: Salazar's revenge" in 203 miljoner kronor, enligt Hollywood Reporter.

Under långhelgen i USA, som firar memorial day på måndag, beräknas "Baywatch" nå en bruttointäkt på 182 miljoner kronor samtidigt som "Pirates of the Caribbean"-filmen väntas spela in drygt 650 miljoner kronor.

"Baywatch", som är baserad på den välkända tv-serien med samma titel, får svensk biopremiär den 2 juni. "Pirates of the Caribbean: Salazar's revenge" gick upp på bio i Sverige i onsdags.