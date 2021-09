Baylans sista strid om skogen – ”blir orolig”

Målet är att under hösten enas om lagförslag kring den polariserade skogsfrågan, som just nu ligger under Ibrahim Baylans ansvar.

Förenklat vill Centerpartiet att skogsägare får större friheter att bruka sin skog som de själva vill, medan Miljöpartiet i större utsträckning vill skydda skogen och dess djur- och växtliv från avverkning.