Bättre än väntat för hajpade Gamestop

Omsättningen för Gamestop, den amerikanska datorspelskedjan som hamnat i fokus de senaste månaderna, ökade med 25 procent till 1,3 miljarder dollar, motsvarande 10,7 miljarder kronor, under det senaste kvartalet. Det var en större ökning än vad analytikerna hade spått.

Bolagets förlust per aktie blev 45 cent, också det bättre än väntat. Analytikerna hade räknat med en förlust på 84 cent per aktie. Men i onsdagens efterhandel på New York-börsen på backade Gamestops aktie 9 procent, rapporterar Reuters.