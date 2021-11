Biltillverkaren BMW rapporterar en vinst före skatt på 2,88 miljarder euro, motsvarande ungefär 29 miljarder kronor, för tredje kvartalet. Det var bättre än väntat, analytikerna hade räknat med en vinst på omkring 2,34 miljarder euro.

BMW har sålt många elbilar under kvartalet, trots bristen på halvledare har dubbelt så många sålts under årets första nio månader som under samma tid i fjol.