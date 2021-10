Den amerikanska mobiloperatören Verizon Communications redovisar en nettovinst på 6,6 miljarder dollar, en vinstökning med 45,5 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Resultatet var bättre än väntat. Per aktie blev vinsten 1:55 dollar per aktie och exklusive engångsposter blev kvartalets vinst 1:41 dollar per aktie. Detta kan jämföras med en snittprognos på 1:36 dollar per aktie.