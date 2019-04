Bättre än väntat av Goldman Sachs

Kvartalsvinsten föll till 2,2 miljarder dollar på en omsättning på 8,8 miljarder dollar. Resultatet per aktie sjönk till 5:71 dollar per aktie, vilket var bättre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en vinst på cirka två miljarder dollar eller 4:89 dollar per aktie, enligt analysföretaget Refinitiv.