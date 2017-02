The Lego Batman movie

Betyg: 3 av 6

Inledningsvis måste man ju säga att hela konceptet är genialt på så många sätt och på så många nivåer att man bara kan buga och lyfta på hatten. Jag menar: här har vi ett stycke stökig junioraction där man lyckas krama ännu litet mer popcorn ur några loppiga gamla seriefigurer, samtidigt som man gör det enda raka och driver hejdlöst med hela genren, samtidigt som alltihop är en enda stor marknadsföringskampanj för det leksaksföretag som finns i filmens titel och som kränger de plastgubbar som förekommer i filmen och som givetvis går att köpa när barnen har tjatat sönder en, samtidigt som själva plastigheten är en grej i sig i själva filmen och innebär att animationen kan vara hur kantig (och billig) som helst utan att det egentligen gör någonting. Och detta samtidigt som filmen med massiv marknadsföring förmår oss föräldrar att godvilligt betala pengar för att bli utsatta för just all denna marknadsföring, inriktad på att få oss att spendera ännu mycket mer. Och om inte det är en überlistig affärsplan, så vet jag inte vad. Vi konsumerar vårt eget konsumerande och betalar flera gånger utan att gnälla.



Men sedan ska man ju sitta och titta på själva filmen också, och till en början är det åtminstone periodvis angenämt, detta särskilt om man ser den amerikanska originalversionen som erbjuder en återförening av Will Arnett och Michael Cera – två älskade favoriter från den klassiska tv-komedin ”Arrested development” – som tillhandahåller Batmans och Robins röster, vilket bara det är en liten högtidsstund. Batman är här en bräcklig och inbilsk machobuse med akuta anknytningssvårigheter; Robin är den beskäftiga barnhemsgosse som han tvingas ta sig an under omedgörlig press från Batmanbutlern Alfred.

Det visar sig att vår hjälte knarkar romantiska komedier i hemlighet och kör sin middagshummer i mikron – dessa farsartade familjeinteriörer från Batmangrottan är filmens behållning. Men naturligtvis är det även nödvändigt med stora mängder våldsamheter som involverar galaxens alla skurkar och onda sagoväsen, och här är det uppenbart att det är alltför många kockar som går loss på anrättningen, lika mycket med stavmixer som med något annat.