Bästa poddarna att lyssna på i sommar

"The Chernobyl podcast"

För den som inte har fått nog av HBO-serien "Chernobyl", men tröttnat på allas åsikter om den, är "The Chernobyl podcast" nästa hållplats. Under fem avsnitt får seriens skapare och manusförfattare Craig Mazin lägga ut texten om det konstnärliga arbetet med att återskapa Tjernobyl-katastrofen under ledning av programledaren Peter Sagal. Här får man svar på varför skådespelarna inte levererar sina repliker med pinsam rysk brytning och hur serieskaparna har gått tillväga för att ge serien dess autentiska detaljkänsla. Som ett långt och mustigt bakom scenerna-reportage i poddformat.