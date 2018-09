– Nyss låg jag vid en poolkant och läste Caitlin Morans senaste bok, "How to be famous". Det var mysigt, hennes kännetecken är den brittiska klipska och dråpliga humorn mixad med populärkultur genom feministiska bågar. Romanen handlar om en ung skribent och utspelar sig i ett 1990-tal som alla 70-talister jag känner längtar tillbaka till så intensivt att de kan argumentera för att Popsicle på Gröna Lund är en mer relevant spelning än Drake på Globen. London, indie-klubbar, loger, skivaffärer, redaktioner.