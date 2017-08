Bästa filmerna för att förstå rasismens USA

”Måste berättas om och om igen”

Foto: IBL

I am not your negro (2016)

Raoul Pecks prisbelönade dokumentär om historiskt rasförtryck med spår in i vår samtid. Den handlar om författaren James Baldwin och hans minnen av Medgar Evers (mördad 1963), Malcolm X (1965) och Martin Luther King Jr (1968) – tre aktivister som på olika sätt försvarade de svartas rättigheter.

”En film som, tyvärr, behöver berättas om och om igen, med olika medel och kraft, eftersom gårdagens oförrätter upprepar sig i dag,” skrev SvD:s kritiker Jon Asp.

Hyr filmen här.