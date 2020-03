Bäst på tv

Välkommen till veckans tv-tips!

Det är anmärkningsvärt att bolag nu slåss om att få sända ”Vänner” – en 30 år gammal komediserie som ärligt talat inte var särskilt rolig ens då det begav sig. Men behovet av ”tröst-tv” ska inte underskattas: de där serierna som är som en trygg gammal vän, som man tittar på för det kravlösa sällskapet.

Kanske är vi i kristider i större behov än någonsin av tröstande serier att sjunka in i. Själv tar jag gärna till urspårade komvuxkomedin ”Community” (Amazon Prime, Viaplay), briljanta Amy Poehler i ”Parks and recreation” (Amazon Prime) och givetvis serien som jag alltid återkommer till: ”Seinfeld” (Viaplay, C More).

Mina favoriter bland veckans nya premiärerna bjuder på såväl eskapism som spänning. Och så lite potentiell tröst-tv i form av ”Bäckström” – om ett svin till mordutredare så som vi har vant oss vid att se dem, signerad Leif GW Persson.

Trevligt tittande!