Det spelar ingen roll hur bra väder maj och juni än bjuder på – soffhäng framför HBO eller Netflix slår det mesta. Här har SPG samlat det bästa streamingtjänsterna har att erbjuda just nu.

HBO

Foto: HBO

Chernobyl

Denna miniserie, regisserad av svenska Johan Renck, lyckas hålla tittaren i ett stenhårt grepp från början till slut. Dyster sovjetstämning, en lysande David Dencik som Gorbatjov och en fenomenal scenografi. Ljudmattan i bakgrunden är pricken över i:et.

Annons X

Game of Thrones: The Last Watch

Till alla GoT-fans stora sorg har nu det sista avsnittet av serien sänts. Men för den som vill dröja kvar lite extra finns denna dokumentär som följer inspelningarna under den sista säsongen.

At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal

Sevärd dokumentär som handlar om den övergreppsskandal som drabbade den amerikanska gymnastvärlden 2017.

Foto: HBO

Curfew

Gillar man The fast and the furious eller Mad Max är nya HBO-serien Curfew ett hett tips. Denna skruvade serie utspelar sig i Storbritannien, där ett totalt utegångsförbud råder för alla invånare mellan kl. 19–07 på grund av ett dödligt virus som väntas slå ut hela världen inom en snar framtid. Några få utvalda grupper kan dock söka sig till en fristad – om de tävlar i ett olagligt 1000-meterslopp.

Netflix

The Silence

Världen attackeras plötsligt av en hop otrevliga varelser med överjordisk hörsel. Skräckfilmen kretsar kring en amerikansk familj som flyr för att söka skydd från varelserna. Istället möter de en ondskefull sekt som har siktet inställt på den döva dottern i familjen.

Foto: Netflix

The Rain

Säsong två av den danska science fiction-serien The Rain, med svenska Alba August i huvudrollen bjuder på lika mycket spänning som säsong 1. Ploten kretsar fortsatt kring det virus som sprids via regnet.

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Film som bygger på den kände seriemördaren Ted Bundys liv. Fokus ligger dock inte på själva morden, utan på hans privatliv. I rollistan hittar vi Zac Efron och Lily Collins.

Foto: Netflix

The Society

I den lilla staden West Ham försvinner plötsligt alla vuxna. Kvar blir ett tonårsgäng som nu får bilda sina egna lagar och regler – upplagt för drama med andra ord.