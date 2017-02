Basketlegend blir kulturskribent

Basketlegenden och författaren Kareem Abdul-Jabbar är inte lika förtjust i "La la land" som andra. Arkivbild. Foto: Jae C. Hong

I veckan blev det klart att den tidigare basketstjärnan Kareem Abdul-Jabbar kommer att skriva kulturkrönikor och göra kändisintervjuer för tidningen The Hollywood Reporter. Abdul-Jabbar pensionerade sig från basketen 1989 vid 42 års ålder, men är fortfarande den spelare i den amerikanska basketligan NBA som plockat flest poäng. Efter basketkarriären har han skrivit ett flertal böcker.

Hans första krönika som återkommande skribent publicerades under tisdagen och behandlade musikalen "La la land" som hyllats av en nästintill enigt kritikerkår och publik. Filmen förväntas överösas med statyetter under Oscarsgalan. Kareem Abdul-Jabbar stämmer in, men har några invändningar.

"Som någon som tycker att 'La la land' är vågad, modig och värdig, kan jag också medge att det finns en del element som tarvar en närmare titt, särskilt när det gäller gestaltningen av jazz, romantik och mörkhyade personer", skriver Abdul-Jabbar. Han skriver filmen inte behöver fler svarta rollfigurer per definition, men att det finns anledning att ifrågasätta regissörens val när man gör en film som handlar om en musikgenre som jazz som är "unikt afro-amerikansk."