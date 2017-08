Nya björnattacker ska förhindras genom fler barriärer

Fredagen den 4 augusti attackeras och dödas en 18-årig djurskötare av en björn i Orsa rovdjurspark.

Olyckan inträffar när en barnfamilj är inne i hägnet för att lägga ut mat till björnarna — en aktivitet som var planerad.

Familjen lyckas klättra ut ur hägnet över ett fem meter högt stängsel.

Den tekniska utredningen visar att björnarna grävt sig in i hägnet, via en grop som fanns under stängslet.

Åklagare öppnar en förundersökning gällande arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och framkallande av fara för annan.

Statens veterinärmedicinska anstalt har obducerat björnen för att undersöka om sjukdom eller skada kan ha påverkat dess beteende.