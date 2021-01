Barnvården pressad: ”Saknar personal”

Det är på vuxenvården av sjuka covid-patienter som pressen varit störst under pandemin. All tillgänglig personal har lånats in, inte minst från barnsjukvården. Det är inte så konstigt, barn blir oftast inte allvarligt sjuka i covid-19.

Däremot har mellan 110 och 120 tidigare helt friska barn, sedan pandemins början, insjuknat med hög feber och organsvikt, i sviterna av en lindrig covid-infektion. Av dem har ett 20-tal blivit så dåliga att de vårdats på intensivavdelning.