En av vår kulturs mest fascinerande myter torde vara den om barnets inneboende förträfflighet. Barn är naturligt goda. Barn vet sitt eget bästa. Barn är kompetenta! Frågan är vad samtiden ens ska ha föräldrar till, annat än för att korrumpera de stackars oskyldiga kräken och förstöra deras naturligt sunda impulser.

Jag har vänner som roar sig med att ta del av föräldragrupper på sociala medier, där nyblivna och ambitiösa föräldrar bekänner sig till en eller annan uppfostringsreligion som alla tycks gå ut på att barn inte ska utsättas för tvång, inte ens till fromma för barnets väl. För att sammanfatta det hela: det verkar krångligt. Kanske främst för omgivningen och barnet självt. Men så framstår det förstås inte för de ömma fäder och mödrar som är övertygad om att laissez faire i ny skrud är vägen till ett harmoniskt barn. Tack och lov brukar sådana idéer gå över av sig själva när de väl nöts mot de praktikaliteter som är vardagens eviga ok.

Som barnfri är det förstås alldeles för enkelt att ha åsikter om andras föräldraskap, men det har aldrig hindrat mig.

Annons X

Som barnfri är det förstås alldeles för enkelt att ha åsikter om andras föräldraskap, men det har aldrig hindrat mig. För någonting är ruttet i vår rosenskimrande syn på barnet. Befinner man sig händelsevis på Twitter får man ta del av visdomar i stil med: ”Barn tar efter oss! Hur kan vi vänta oss att de inte ska mobba varandra när vi vuxna gör det?” (Det mest skrämmande är att det är pedagoger som sprider sådana plattityder. De om några borde veta bättre.) En trösterik tanke, såklart: om alla vuxna bara slutade med giftiga nålstick på kafferasterna och utfrysningar av kolleger – och för den delen bråk på kultursidorna och realpolitik och alla andra elakheter vi ägnar oss åt – så skulle barnen mirakulöst låta bli att dumma sig så förbannat.

Alla har varit barn i början, men det tycks de flesta ha förträngt. Hur ska man annars förklara vår kollektiva minnesförlust? Inte gick man själv runt i en skinande bubbla av oskuld och renhet – främst var man väl akut dum i huvudet och ägnade sig åt mängder av illvilliga och ogenomtänkta saker. Sådant som man fick skäll för, därför ångrade och så småningom slutade med.

Kanske har Margaret Atwood uttryckt det bäst, i den självbiografiska romanen ”Kattöga”: ”Little girls are cute and small only to adults. To each other they are not cute. They are life sized.” Varken dina ungar eller mina (ickeexisterande) barn är några änglar, utan små människor med outvecklad impulskontroll och stort behov av att socialiseras in i det komplexa samspel som är människotillvarons gissel.

De flesta föräldrar gör tack och lov så gott de kan med det stackars råmaterial de har till sitt förfogande. Märkligt trösterik är också forskningen: det verkar som om föräldrar har ganska begränsat inflytande på sina avkommor. Arv och barnets jämnåriga kamrater tycks påverka mer än all genomtänkt fostran.

Med andra ord, barnen uppfostrar varandra. Så nog är de kompetenta, trots allt. Deras elakhet är inte nödvändigtvis av ondo.