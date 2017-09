Barnets ”tankande” av trygghet påminner om bön

Anknytningsteorin sorteras in under utvecklingspsykologi, och handlar i korthet om det lilla människobarnets – eller däggdjursungens – anknytning till sin omvårdare, oftast en förälder, och hur den förändras under uppväxten.

Ju tryggare anknytning det lilla barnet har, desto större är chansen till trygga relationer i framtiden. Små barn med en otrygg anknytning riskerar tvärtom att utveckla olika former av otrygga anknytningsmönster, även i senare relationer.

I sin forskning har Pehr Granqvist översatt omvårdaren till Gud, och utifrån både kvalitativa intervjuer och experimentella, empiriska studier undersökt troendes relation till den högre makten.