Barnen förlorare i Kinas dåliga luft

Stor del av Kinas koldioxidutsläpp kommer från koleldning från fabriker.

Framförallt i de norra delarna av landet försämras luften under vintern när koleldningen ökar.

2008 uppmärksammades den dåliga luften i Peking internationellt när USA:s ambassad började twittra ut vilka nivåer som luftföroreningarna låg på, något som irriterade Kinas myndigheter enormt.

När ambassaden vintern 2010 av misstag twittrade ut att nivån den dagen var "crazy bad air" (fritt översatt "galet dålig luft") började myndigheterna att sätta upp egna mätstationer.

I landets senaste femårsplan är det sagt år 2020 ska Kina ha minskat andelen kol i sin energikonsumtion från 64 under 2015 till 58 procent.

Samtidigt visade en studie publicerad 2015 att den dåliga luften har bidragit till 1,6 miljoner dödsfall, vilket motsvarar av 4 000 per dag.

Källa: Guardian, TT:s textarkiv